Pruebas para obtener el certificado de gallego: este lunes abren las inscripciones para el Celga

Este lunes, 15 de septiembre, abre el plazo para inscribirse en una nueva convocatoria de los exámenes Celga, las pruebas que permiten obtener los certificados oficiales que acreditan el conocimiento de la lengua gallega.

Así, tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia, las personas interesadas en realizar los exámenes Celga podrán anotarse hasta el próximo 3 de octubre.

De este modo, en esta segunda convocatoria de 2025, la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud de la Xunta de Galicia prevé la realización de los exámenes correspondientes a los niveles más solicitados: Celga 2, Celga 3 y Celga 4. Asimismo, está previsto que las pruebas se lleven a cabo en la segunda quincena de noviembre, tanto en Santiago de Compostela como en Ponferrada y Madrid. Las fechas concretas de los exámenes se publicarán más adelante en el Diario Oficial de Galicia y en el Portal de la Lengua.

La convocatoria forma parte del trabajo impulsado por la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud para favorecer el conocimiento y uso de la lengua gallega en toda la sociedad y, en particular, entre quienes no han nacido en Galicia.

Tanto las solicitudes como el justificante de pago de las tasas (16,92 euros) podrán presentarse por vía electrónica, a través del formulario normalizado de la sede electrónica de la Xunta, o de manera presencial en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.