A Coruña impulsa un programa de memoria histórica en recuerdo de Syra Alonso y Francisco Miguel Cedida

El área de Derechos Civiles de la Diputación de A Coruña lanza un programa para dar a conocer las figuras de la escritora coruñesa Syra Alonso y de su marido, el pintor también coruñés Francisco Miguel, detenido y fusilado en Bértoa (Carballo) por la Guardia Civil en 1936, acusado de actuar contra el régimen militar golpista.

El programa fue presentado este martes en la sede provincial, en una rueda de prensa en la que participaron Sol Agra, diputada de Derechos Civiles; David Lozano, comisario de una de las citas del proyecto, el ciclo de conferencias 'Memoria de amor y lucha'; Carmen García-Rodeja, presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), y el escritor y editor Miguel Anxo Fernán-Vello.

"Recuperar la memoria de las personas asesinadas, represaliadas y exiliadas durante el golpe de Estado y la dictadura fascista que lo siguió, es una obligación de las administraciones públicas", afirmó Agra. "El impulso de políticas de memoria democrática", añadió, "es un deber indispensable que neutralice el olvido y evite la repetición de los episodios más negros de la historia".

Para Agra, su objetivo como diputada de Derechos Civiles "es contribuir a recuperar esa memoria olvidada y silenciada, dando a conocer la verdad y reparando el honor y dignidad de las víctimas y de sus familias, para que se haga justicia histórica".

Ciclo de conferencias

El ciclo de conferencias 'Memoria de amor y lucha', en el que colabora la ARMH, pretende dar a conocer la vida y obra de Syra Alonso y de Francisco Miguel, así como presentar los 'Diarios' de Alonso, recuperados en el año 2000 por la periodista Carme Vidal en la publicación A Nosa Terra y que acaban de ser reeditados por Alvarellos, con traducción de Anxos Sumai y material inédito de la autora.

El ciclo se divide en dos partes

Por un lado, la primera, 'Francisco Miguel, la vanguardia arrebatada', se centrará en la figura del pintor, colaborador de las revistas Alfar y Casa de América y regente de la Librería de Arte en la calle Real de A Coruña. Amigo de Picasso, Carpentier, Seoane, León Felipe y el muralista mexicano Siqueiros, Francisco Miguel fue también ilustrador de los poemas de Jorge Luis Borges o de Gabriela Mistral. Los restos de Francisco Miguel fueron localizados e identificados hace ahora dos años y este mes serán entregados a la familia para darles sepultura en el cementerio de Santo Amaro.

Por otro, la segunda, 'Syra Alonso y Francisco Miguel: crónica de amor y ausencia', se centrará en la figura de la escritora y servirá para presentar sus 'Diarios', algunos de cuyos ejemplares se repartirán en las presentaciones.

Programa completo

15 de septiembre, 20 h, salón de plenos del Ayuntamiento de Sada. Relatores: Jorge Calle ('Las vanguardias artísticas en la obra de un gallego: Francisco Miguel') y Xavier Correa Corredoira ('El compromiso del arte en el S.XX visto desde el compromiso artístico actual'). Presenta: Olga Mahía (ARMH). Colabora: A.C. Suárez Picallo.

16 de septiembre, 19 h, Ateneo Ferrolán. Relator: Miguel Anxo Fernán-Vello ('Francisco Miguel, vida, arte y crimen'). Presenta: Xulio Valcárcel. Colabora: Asociación Fuco Buxán.

17 de septiembre, 19 h, Museo Fundación Eugenio Granell, Santiago de Compostela. Relator: Miguel Anxo Fernán-Vello ('Francisco Miguel, vida, arte y crimen'). Presenta: David Lozano.

18 de septiembre, 20 h, Museo de artes do gravado á estampa digital, Artes (Ribeira). Relator: Carlos L. Bernárdez ('Francisco Miguel y la necesaria recuperación de la memoria artística de Galicia'). Presenta: Xoan Pastor Rodríguez.

19 de septiembre, 19.30 h, Casa da Cultura de Pontedeume. Relator: Xavier Correa Corredoira ('El compromiso del arte en el S.XX visto desde el compromiso artístico actual'). Presenta: Olga Mahía. Colabora: Ateneo Fernán Martíns.

22 de septiembre, 19 h, Biblioteca Municipal Forum Metropolitano, A Coruña. Relatora: Carmela Galego ('Francisco Miguel en la articulación de una modernidad gallega truncada'). Presenta: David Lozano. Colabora: Asociación vecinal Oza-Gaiteira-Os Castros.

25 de septiembre, 19 h, Centro Social de Boiro. Relator: Serxio Castro (ARMH) ('El trabajo para la recuperación de los cuerpos de Francisco Miguel y los tres represaliados en la fosa de Bértoa (Carballo) por la ARMH'). Presenta: David Lozano. Colabora: Asociación Memoria Histórica de Barbanza.

26 de septiembre, 11 h, Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso, A Coruña. Relatores: Jorge Calle y Xavier Correa Corredoira. Presenta: Carmen García-Rodeja.

30 de septiembre, 19.30 h, Pazo das Torres, Oleiros. Relatores: Jorge Calle y David Lozano. Participa también Regina de Miguel Gila. Presenta: Carmen García-Rodeja. Colabora: Concello de Oleiros.

1 de octubre, 19.30 h, Escolas do Xardín Agra de Caldas, Carballo. Presentación de los 'Diarios' de Syra Alonso, con Carmela Galego y Regina de Miguel Gila. Colabora: Concello de Carballo.

3 de octubre, 19.30 h, Asociación Cultural Alexandre Bóveda, A Coruña. Presentación de los 'Diarios' de Syra Alonso, con Carmela Galego y David Lozano. Colabora: Asociación Cultural Alexandre Bóveda.

14 de octubre, 19.30 h, Museo de Belas Artes, A Coruña. Relator: Conrado Arranz ("Syra Alonso y los caminos 'íntimos' de la escritura del exilio español en México"). Presenta: Carme Vidal.

14 de octubre, 19.30 h, Casa do Pescador, Malpica. Olga Mahía y Carmen García-Rodeja presentan los 'Diarios' de Syra Alonso. Colabora: Cofradía de Pescadores de Malpica.

15 de octubre, 19.30 h, Casa da Cultura de Carral. Inmaculada Otero y Carmen García-Rodeja presentan los 'Diarios' de Syra Alonso. Colabora: Asociación Cultural Cultura Aberta.

20 de octubre, 19 h, Biblioteca Central María Pita, Cambre. Relatora: Inmaculada Otero presenta los 'Diarios' de Syra Alonso.

Otras actividades

Con motivo de la entrega a la familia de los restos de Francisco Miguel, que serán enterrados el 29 de septiembre en el cementerio coruñés de Santo Amaro, el área de Derechos Civiles colabora en la colocación de la lápida funeraria en recuerdo del pintor.

El departamento que dirige Agra diseñará además, en formato digital y también para impresión en papel, tres rutas por A Coruña, Oleiros y Carballo sobre la figura de Francisco Miguel y de Syra Alonso; rutas que recogerán el lugar donde nacieron, donde vivieron sus mejores años —en la que ellos llamaban "la casa de la felicidad"— y donde asesinaron al pintor.

El programa incluye también una presentación, en digital e impresa, sobre la vida y obra de Francisco Miguel, para su difusión y distribución en centros educativos y entidades sin ánimo de lucro, centros socioculturales públicos y otras asociaciones.