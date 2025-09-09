El ciclo principal de otoño del Teatro Rosalía en A Coruña bate su récord de abonados

El Ciclo Principal de Otoño del Teatro Rosalía de Castro regresa este año con un nuevo récord de abonados.

La cifra alcanza los 741, lo que supone más de un centenar por encima de la registrada en la pasada edición, cuando también se había marcado el máximo histórico.

La programación arranca este fin de semana con la obra Camino a la Meca, de Athol Fugard, protagonizada por Lola Herrera, que subirá a escena el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre.

La edición de 2025 reúne una amplia variedad de propuestas que acercan a A Coruña a grandes nombres de la escena nacional. Entre ellas destacan Go Home, con Josito Porto; Iconos o la exploración del destino, de Rafael Álvarez “El Brujo”; o Matres, de la compañía Cia Campi Qui Pugui, galardonada este año con varios premios.

También se presentará El Enterrador, un espectáculo inmersivo en el que el público podrá compartir escenario con los intérpretes.

El ciclo continuará con montajes como María Callas, Sfogato, Dysphoria, Yo sólo quiero irme a Francia y la adaptación teatral de Los lunes al sol, dirigida por Javier Hernández-Simón.

Ya en diciembre se estrenarán Hoy no estrenamos, de la compañía L’Om Imprebis, y la producción coruñesa Crisálida, de Juan Rodríguez y Laura Sarasola, que cerrará la temporada el día 27.

Todas las funciones se celebrarán a las 20:30, salvo El Enterrador, que contará con doble pase a las 18:30 y 20:30.

Las entradas están disponibles en la plaza de Ourense, en Ataquilla y en la taquilla del teatro el mismo día de las representaciones.