ExpOtaku volverá a celebrar una edición de otoño en A Coruña: 22 y 23 de noviembre

Imagen de archivo de una de las ediciones de ExpOtaku en A Coruña

ExpOtaku volverá a contar con una edición doble este año en A Coruña. Esta feria para amantes de la cultura y el ocio japonés probó el año pasado a hacer una edición de abril y otra de noviembre, y repetirá en 2025. La primera edición fue el pasado mes de mayo, los días 24 y 25, y esta Re: Edition tendrá lugar el 22 y 23 de noviembre, justo medio año después.

El lugar elegido para el evento será de nuevo ExpoCoruña, que ha acogido todas las ediciones de la feria hasta ahora. ExpOtaku se celebra a lo largo del año en varias ciudades de toda España, y la herculina es la única que tiene edición doble, junto con Vitoria-Gasteiz.

Este evento que combina manga (tebeo japonés), anime (animación japonesa), videojuegos japoneses, cosplay y otras actividades se ha celebrado en A Coruña ininterrumpidamente desde 2010, perdiéndose solamente el año 2020 debido a la pandemia.

Cartel de ExpOtaku RE: Edition

Más de 15 años celebrándose

ExpOtaku A Coruña ha forjado una trayectoria sólida desde su primera edición en 2010, posicionándose como uno de los eventos culturales más importantes del norte peninsular dedicados al manga, anime, videojuegos y cosplay. Nació como un espacio de encuentro para los amantes de la cultura japonesa, y con el paso de los años se ha transformado en una cita imprescindible en el calendario "friki" gallego.

A lo largo de los años, el evento ha servido como plataforma de lanzamiento para estudiantes, asociaciones y pequeños creadores locales, especialmente en ámbitos como el desarrollo de videojuegos y la animación digital, otorgando visibilidad al talento emergente de la región.