La Xunta respalda preservar los murales de Urbano Lugrís: "Tenemos una joya en el centro de A Coruña"

Imagen de archivo del edificio de la calle Olmos donde estan murales de Lugrís. Quincemil.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha puesto luz esta mañana a la hoja de ruta sobre los murales de Urbano Lugrís.

Lo hizo a la salida del acto de presentación de la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Galicia, donde estuvo acompañado de la alcaldesa herculina, Inés Rey, y del director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo.

"Comentaba con la alcaldesa la situación. Convocaremos en los próximos días una reunión a tres bandas. La Diputación también manifestó su colaboración y compromiso", explicó ante los medios.

"Hay que poner en situación que los murales ya fueron adquiridos, ya se aplicó el derecho de tanteo sobre ellos y ahora lo que quedamos en la última reunión con el Concelleiro de Cultura fue solicitar la peritación, tanto a nivel técnico de la Xunta de Galicia como externo, y hacer una tasación del inmueble, tanto del bajo como del propio edificio", sostuvo.

"En septiembre nos reuniremos y estamos muy contentos de que la Diputación participe. Tomaremos decisiones en torno a esta cuestión", dijo.

Para López Campos, "Hay una decisión clara. Los murales se van a preservar, por supuesto, y tenemos una joya en el centro de A Coruña".