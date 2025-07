El coruñés Iván Fernández Amil: "Mis historias las pueden leer desde un niño hasta alguien de 80 años"

El coruñés Iván Fernández Amil acaba de lanzar su cuarto libro 'Innovadores' con historias que cambiaron el mundo. Ingeniero industrial de formación y criado entre los barrios de Eirís y Monelos, tras varios años trabajando en empresas del sector industrial mientras cultivaba su faceta de escritor, en 2021 decidió dar un giro de 180 grados a su vida tras el cierre de Alcoa en A Coruña y dedicarse por completo al mundo de las letras.

El escritor cuenta con miles de seguidores en redes sociales, donde difunde tanto sus historias como consejos sobre el mundo empresarial. Su nueva obra llega después del éxito de las tres ediciones de 'Historias de Galicia que nadie te había contado', tres recopilatorios de los artículos más exitosos de la sección Historias de la Historia que firma en Quincemil y Treintayseis cada domingo.

¿Cómo empezaste a escribir?

Se podría decir que llevo escribiendo toda la vida, pero mi primer libro como tal no vio la luz hasta el 2020. La idea era recoger todas las historias que escribo para Quincemil en un mismo libro, porque lo digital está bien, pero no es lo mismo que verlo en papel. Al final terminó por ser un viaje de varios libros.

¿De qué trata tu último libro 'Innovadores'?

Es un libro sobre personas que, por obligación, por error o porque lo entendieron así, decidieron pensar de forma distinta. Gracias a eso, lograron cosas que no habrían conseguido siguiendo el camino habitual. Son personas que ven más allá, que descubren lo que otros no vemos. A veces les llaman locos, pero en realidad suelen ser genios.

¿A qué público se dirige?

Son historias reales, muy bien documentadas, contadas de forma sencilla. Lo puede leer un niño, una persona de 50 o de 80 años. De hecho, mis hijos, que tienen 6 y 7 años, lo están leyendo.

"Cuando era pequeño, mi padre me trajo a casa unos libros de cómics sobre la historia de la ciudad (...) La verdad es que me encantaron, y puede que esa fuera la chispa que hizo que me empezase a interesar por la historia." Iván Fernández Amil, escritor

¿De dónde viene ese gusto por la historia?

Cuando era pequeño, mi padre me trajo a casa unos libros de cómics sobre la historia de la ciudad. Recuerdo que eran unos libros finos que contaban la historia de sitios como la Torre de Hércules o la Casa de la Especiería. La verdad es que me encantaron, y puede que esa fuera la chispa que hizo que me empezase a interesar por la historia.

Seguro que sabes muchas cosas de la ciudad de A Coruña. Háblanos de una parte de su historia que te guste.

Sinceramente, creo que la mejor época es la que estamos viviendo ahora mismo. Podría mencionar la de María Pita o la época de la Casa de la Especiería, que son muy interesantes, pero hoy en día A Coruña es una ciudad que me gusta mucho.

Evidentemente, hay cosas que se pueden mejorar, como en todas partes, pero es una ciudad importante y creo que se están haciendo muchas cosas bien desde las diferentes instituciones.

¿Cómo son tus lectores?

La mayoría de mis lectores tienen más de 40 años, pero me leen desde niños hasta personas mayores. Suelo recibir muchos mensajes de gente que lee mis historias a otras personas y me lo cuenta.

¿Te comparten historias sobre tus textos?

Hay una chica que su madre tiene alzheimer, y cada vez que la visita en la residencia le lee una de las historias que publico en LinkedIn, ni siquiera son de mis libros. Me escribe y me cuenta que, en esos momentos, su madre se muestra lúcida. Me parece algo alucinante y muy bonito. También hay otra persona que les lee mis historias a sus hijos antes de dormir.

¿Un autor que te inspire?

Stephen King, sin duda. No solo por cómo escribe, sino por su historia personal. Su primera gran novela, Carrie, estuvo a punto de acabar en la basura, pero su mujer la rescató, la leyó, le dijo que era buenísima y lo animó a terminarla.

En ese momento estaban sin dinero, incluso les cortaron el teléfono. Finalmente, una editorial se interesó por ella, lo contactó por telegrama, y Carrie acabó vendiendo más de 350 millones de ejemplares. Esa historia de superación me parece brutal.

¿Qué libro le recomendarías a tus lectores?

Un libro que me marcó mucho es The Descent (El descenso), de Jeff Long. Es una novela de terror, ciencia ficción y aventura que leí más de 30 veces. Me impactó tanto por la historia como por la forma en que está escrita.

La trama plantea que hace miles de años la humanidad se dividió en dos: unos se quedaron en la superficie y otros se refugiaron bajo tierra, donde mutaron en criaturas. De ahí, según el libro, vendrían los mitos del demonio. Me parece una obra increíble, y creo que influyó mucho en mi manera de escribir.

¿Qué te depara el futuro como escritor?

Eso no lo puedo saber, pero me gustaría, si algún día tengo tiempo, escribir para niños o público juvenil. Es algo que me he planteado: adaptar mis historias en formato cómic, pero ahora mismo estoy metido en demasiados proyectos como para embarcarme en uno más.