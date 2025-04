Morraoconto, Colectivo do Flow y Nauta: tres compañías teatrales abriéndose camino en Santiago

Según la red cultural de la Diputación de Coruña, Santiago de Compostela cuenta en estos momentos con más de 100 espectáculos enmarcados dentro del programa escena al vivo, teatro y títeres. A estos faltaría sumarles los de los alrededores de Santiago, ya que solo en Ames hay otros 15, y en Brión ocho más.

El teatro está más vivo que nunca, y eso lo demuestran las múltiples compañías que cada año nacen en la ciudad. Muchas de ellas se inician gracias a subvenciones que permiten a estas entidades de nueva creación arrancar.

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude convocó para este 2025 un programa de ayudas a la creación escénica para la producción de nuevos espectáculos gallegos. Este asciende hasta los 870.000 euros, un 8,7% más que en 2024.

Morraoconto, Colectivo do Flow y Nauta llegaron al panorama teatral hace relativamente poco. Así nacieron y así buscan, gracias a sus obras, consolidarse y seguir haciendo crecer el teatro.

Compañía Morraoconto

En el teatro emergente de Santiago, Morraoconto se abre camino con una propuesta que fusiona teatro y danza con un fuerte componente de denuncia social. Integrada por Rafa Martínez, Lara Pouso y Miguel Gendre, la compañía nació en el verano de 2021, cuando se conocieron trabajando en el festival USCénica.

Fue en ese momento cuando sus integrantes sintieron la necesidad de crear un espacio propio para desarrollar sus obras.

Desde sus inicios, Morraoconto ha apostado por un teatro que no solo entretenga, sino que también haga reflexionar al espectador. Muestra de ello es Tromso, la primera obra que llevan a los escenarios.

Este mismo viernes 4 de abril Tromso llegará al Teatro Principal de Santiago, donde abordará el tema de la pérdida desde una perspectiva innovadora. En un tono cómico, hablarán de ese vacío que deja alguien cuando se va y que, muchas veces, nunca vuelve a llenarse.

Una de las escenas de 'Tromso'. Compañía Morraoconto

Colectivo do Flow

Colectivo do Flow es otra de las recién llegadas. Se trata de una compañía de improvisación teatral que comenzó como un simple grupo de entrenamiento y que ahora está formado por actores y actrices con experiencia en otras entidades.

El grupo está integrado por Carlota Mosquera, Sergio Alfonso, Hugo Castro, Antía Costas, Martín Blanco, Carlota Rosón y Pedro Placer.

Todos los integrantes de Colectivo do Flow. Colectivo do Flow

Al principio, se reunían los lunes bajo el nombre 'Los lunes al Flow', hasta que decidieron llevar su trabajo ante el público. Empezaron actuando en un pequeño local semanalmente, pero al poco tiempo encontraron su casa en el Lucille, donde acaban de cumplir un año de actuaciones regulares.

Aunque fundamentalmente hacen espectáculos abiertos al público, también han participado en eventos privados. Hace unas semanas tuvo lugar su primera gran fecha, en la que agotaron entradas. Por ello, el miércoles 9 de abril repetirán en la Sala Capitol.

El crecimiento de la improvisación teatral en Santiago ha sido enorme en los últimos años. Y es que actualmente no solo existe Colectivo do Flow, sino que también hay otros grupos como Improversados, As Teimas, TheMomento Impro o La Fábrica de la Impro.

Nauta

La tercera de ellas es Nauta, una joven compañía con sede en Santiago que apuesta por un teatro accesible para todo tipo de públicos. Arrancaron en 2022 y, desde entonces, no han parado de cosechar éxitos.

Nauta en una de sus actuaciones. Nauta

En sus tres años de trayectoria han desarrollado cuatro espectáculos y colaborado con varios proyectos europeos, abordando varias temáticas sociales. Una de ellas, el cambio climático, que dio forma a A Barca do Inferno, estrenada en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Vienen de recibir una nueva nominación a los Premios María Casares en la categoría de Mejor Espectáculo de Títeres gracias a su obra Gaia Baba, a última meiga. Y, actualmente, son la primera compañía residente en el TOPIC (Centro Internacional del Títere de Tolosa), donde este año comenzarán el desarrollo de un nuevo espectáculo para público familiar.

Así, Nauta sigue consolidándose como una de las compañías emergentes más innovadoras del panorama teatral compostelano y gallego.

La importancia del teatro emergente

El nacimiento constante de nuevas compañías de teatro, no solo en Santiago, sino también en otras ciudades gallegas como Ourense, con Negro López, o Pontevedra, con Amorodio, es una prueba del buen momento que vive la escena teatral.

Estas agrupaciones emergentes no solo revitalizan el panorama cultural, sino que también traen consigo nuevas formas de contar. Gracias a ellas el teatro sigue siendo reflejo de la sociedad, tratando temáticas como el feminismo, el cambio climático, la diversidad y muchas otras cuestiones que están a la orden del día.