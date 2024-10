A Coruña acoge este finde semana las jornadas "As mulleres gardiás da ría e do mar"

Presentación de las jornadas "As mulleres gardiás da ría e do mar" Concello de A Coruña

El concello de A Coruña ha acogido este miércoles la presentación de las jornadas As mulleres gardiás da ría e do mar, organizadas por las asociación ecologista Adega. Los actos tendrán lugar este fin de semana, el sábado en la sede de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda y el domingo en la ría do Burgo.

La encargada de presentar las jornadas fue la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, que declaraba que, "con estas jornadas, a través de los testimonios de seis mujeres que dedicas su vida al mar desde diferentes perspectivas, el Gobierno de Inés Rey pone en valor el trabajo de las mujeres gallegas: desde los oficios tradicionales como las redeiras o las mariscadoras hasta su papel actual como empresarias o educadoras y divulgadoras ambientales".

La primera jornada tendrá lugar este sábado a partir de las 11:00 horas en la sede de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, donde se celebrará una mesa redonda en la que se reunirán seis mujeres con vida y trabajo ligados al mar. Participarán Teresa Ramiro, Mercedes Bernal, Sandra Amezaga, María Ballesteros, Ángela Cortina e Itziar Díaz.

Al día siguiente, el domingo 20 de octubre, Adega organiza una ruta por la ría do Burgo a partir de las 11:00 horas con el objetivo de descubrir la zona y su biodiversidad. Será un recorrido guiado que invitará a reflexionar sobre las amenazas a las que se enfrentan estos ecosistemas, así como la urgencia por protegerlos. Ambas actividades son de carácter gratuito, aunque es necesario inscribirse de forma previa a la ruta a través de la web de Adega.