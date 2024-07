El Día das Letras Galegas 2025 homenajeará a las 'cantareiras' y la poesía popular oral

La Real Academia Galega ha anunciado quién (en este caso quiénes) recibirá el homenaje como parte del Día das Letras Galegas en el próximo año. El 17 mayo de 2025 se dedicará a las cantareiras y a la poesía popular oral.

El homenaje estará personificado en seis mujeres gallegas, creadoras y transmisoras de arte y belleza: Adolfina y Rosa Casás Rama (de Cerceda); Eva Castiñeira (de Muxía); y la Pandereteiras de Mens Prudencia Garrido Ameijende, Asunción Garrido Ameijende y Manuela Lema Villar. (de Malpica de Bergantiños).

“A lingua galega continuou viva e vizosa durante séculos, malia as prohibicións e a súa desaparición do espazo oficial, porque o pobo galego a custodiou. En particular as mulleres preservaron a lingua e crearon anonimamente unha poesía popular transmitida nas cantigas das avoas ás netas, das nais ás fillas, dunhas veciñas a outras”, destaca la propuesta.

Las cantareiras y pandereteiras surgen en un contexto de trabajo y ayuda mutuos entre vecinos y sociedad labrega, en la que al término de las tareas se celebraba con música y baile. Sin embargo, la imagen que se hizo icónica a finales del siglo XIX fue la del gaitero acompañado del tambor, relegando a estas mujeres a la esfera privada y manteniéndolas en el anonimato, a pesar de componer y transmitir canciones populares.

La Real Academia Galega "fai agora xustiza con este legado" y dedica a estas autoras la próxima edición del Día das Letras Galegas. Esta será la segunda vez que el homenaje se haga de forma colectiva y no individual. La primera fue en 1998, cuando se centró en los trovadores de la ría de Vigo Johan de Cangas, Meedinho y Martín Codax.