Continúa en estado grave el herido en el accidente de Ribadeo (Lugo) en el que fallecieron tres personas

El joven que resultó herido este lunes en un trágico accidente en la autovía A-8, en Ribadeo (Lugo), permanece estable dentro de la gravedad en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA). Este iba acompañado en el coche con sus padres y su hermana menor de edad, quienes no sobrevivieron al impacto.

El siniestro se produjo minutos antes de las 12:00 horas a la altura del kilómetro 513 de la A-8, en dirección a Oviedo, y la vía permaneció cortada mientras el operativo de emergencias trabajaba en la zona.

Tal y como trasladaron los particulares que se pusieron en contacto con el 112 Galicia, el turismo se salió de la vía, chocando contra la columna de un viaducto.

Los servicios de emergencias desplazados al punto confirmaron el fallecimiento de las tres personas, mientras que el 061 trasladó a otra en helicóptero medicalizado al HULA.