Aumentan a 420 las hectáreas arrasadas por el incendio de Quiroga (Lugo)

Varios bomberos forestales colaboran en las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). Carlos Castro - Europa Press

El incendio forestal sin control que afecta a Quiroga (Lugo) quema ya 420 hectáreas, según la actualización aportada por la consellería de Medio Rural en la mañana de este jueves.

El departamento de la Xunta indicó en la noche del miércoles que el fuego "evoluciona favorablemente hacia su estabilización", si bien esta todavía no se ha comunicado.

Esta mañana de jueves, en declaraciones a Europa Press, el alcalde de Quiroga (Lugo), José Luis Rivera, valoraba que "mejoró mucho la situación" del incendio en las últimas horas tras el desalojo temporal de media docena de vecinos en la tarde del pasado miércoles durante la Situación 2 por peligro para los núcleos de Casal do Vello, As Barxas y Penarrubia, ya desactivada durante la propia noche del 16 de septiembre.

El fuego se inició en la tarde del pasado martes en la montaña de Quiroga, en Pacios da Serra.

Múltiples medios aéreos y terrestres, incluido apoyo de aeronaves del Gobierno, han trabajado en la zona durante estos días.