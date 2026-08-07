Lugo nombra Hijo Adoptivo de la ciudad al periodista Fernando Ónega

La familia de Ónega en un momento del acto de nombramiento como Hijo Predilecto de Lugo. CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS

El Concello de Lugo ha nombrado este viernes al periodista gallego Fernando Ónega como Hijo Adoptivo de la ciudad. El Círculo de las Artes ha acogido el acto institucional, un evento emotivo en el que el histórico periodista natural de Mosteiro, en Pol, ha sido recordado por su trayectoria y papel clave en la Transición española.

El pasado 30 de julio, el pleno del Concello de Lugo aprobó el nombramiento de Ónega como Hijo Adoptivo de la ciudad, una distinción que ha contado con el respaldo de los grupos municipales del PP y del PSOE, mientras que el BNG se posicionó en contra.

El acto ha contado con la presencia de familiares del homenajeado y de figuras políticas, entre ellas el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la alcaldesa de Lugo, Elena Candia. Julio Méndez, promotor de la iniciativa, reivindicó al periodista como su amigo y "consultor", pero también como "parte fundamental de la vida en España durante más de 50 años".

Durante el acto, el líder del Partido Popular reivindicó la figura del periodista y ha rememorado cómo "conocía la trastienda y bambalinas políticas como nadie" y aun así "no se dejó llevar por algunas tentaciones que hoy amenazan en convertir la política en una mesa de tahúres".

Después de su intervención y dada lectura al acta de concesión del título de Hijo Adoptivo de Lugo, la alcaldesa, Elena Candia, subió al escenario acompañada de Ángela Rodrigo, viuda del periodista, y de los hijos del fallecido -Cristina, Sonsoles y Fernando-, para hacer entrega del diploma acreditativo y de las placas conmemorativas del nombramiento.

Tras una ovación ante el que fue uno de los momentos más emotivos del evento, que también contó con momentos musicales, la viuda de Ónega ha expresado en nombre de la familia el "más profundo agradecimiento" por haber hecho posible que "Lugo abrace para siempre la memoria de Fernando".

Finalmente, Candia ha reivindicado las numerosas firmas que avalan el nombramiento de Ónega como Hijo Adoptivo de Lugo y ha considerado que este es "un acto de agradecimiento y de justicia", pero también "necesario". "En el contexto actual necesitamos reafirmar referentes", ha proclamado, antes de concluir que la Transición "no sería la misma" si él no la "contase".

Trayectoria periodística

Ónega (Mosteiro, Pol -Lugo-, 1947) contaba con una gran vocación periodística que le llevó a publicar su primer trabajo en Galicia con solo 13 años, en 'La Noche de Santiago de Compostela'. Esta inquietud terminó de despegar dos años más tarde, cuando abandonó la carrera como seminarista y empezó a escribir una página semanal en 'El Progreso de Lugo'.

Sin embargo, su carrera dio el gran salto en Madrid, donde llegó a ser director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez. Así, se convirtió en el autor de buena parte de sus discursos, entre ellos el emblemático 'Puedo prometer y prometo', uno de los símbolos de la Transición que marcaría la comunicación política española.

Su verdadero "estreno" como periodista, según su propia definición, le llegó siendo director de informativos de Cadena Ser, cuando se enfrentó a uno de los hitos de su carrera con el golpe de Estado del 23F. Mantuvo toda la noche la retransmisión en directo, informando a la sociedad en todo momento, como él mismo narró en un podcast, 'Maestros del Periodismo'. Para Ónega, este suceso histórico marcó un antes y un después para el periodismo.

Pasó por otras cadenas radiofónicas y por diversos programas de televisión como periodista, además de ejercer, posteriormente, de colaborador de varios espacios y columnista.