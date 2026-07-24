La fiscal general propone a María Olga Serrano como nueva fiscal jefa de Lugo, la primera mujer en el cargo

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha propuesto el nombramiento de María Olga Serrano como nueva fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Lugo. De confirmarse su designación, se convertirá en la primera mujer en dirigir este órgano desde su creación.

Serrano relevará en el cargo a Roberto Brezmes Caramanzana, que ha permanecido al frente de la Fiscalía Provincial durante la última década.

Su candidatura se ha impuesto a la de José Luis Álvarez, actual teniente fiscal de Lugo, tras el proceso de selección abierto para cubrir la plaza vacante.

El nombramiento deberá recibir ahora el visto bueno del Consejo de Ministros. Posteriormente se formalizará mediante un real decreto y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una vez completados estos trámites, María Olga Serrano tomará posesión como nueva fiscal jefa de Lugo.

La fiscal que llevó la acusación en el caso Samuel Luiz

María Olga Serrano ejerce actualmente como fiscal delegada de Delitos de Odio en la Fiscalía Provincial de A Coruña y es una de las fiscales con mayor proyección en Galicia. Alcanzó una gran notoriedad pública por encabezar la acusación del Ministerio Fiscal en el juicio por el asesinato de Samuel Luiz.

Durante el juicio, Serrano sostuvo la acusación del Ministerio Fiscal contra los cinco adultos procesados por el crimen y atribuyó a la agresión una "crueldad y deshumanización extremas".