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Noche tropical en Galicia con 30 grados de madrugada en O Courel

Este lunes, la temperatura máxima se alcanzó en la ciudad de Ourense, con registros de hasta 39,6 grados. Asimismo, la estación de San Clodio, en Ribas de Sil (Lugo), alcanzó los 38,6 grados

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La ola de calor que está afectando a Galicia ha dejado una noche tropical en muchos puntos de la Comunidad, que han experimentado temperaturas anormalmente altas. Es el caso de Folgoso do Courel, en Lugo, que marcaba 30 grados de temperatura a las 5,30 horas de la madrugada.

Playa del Orzán, en A Coruña, este lunes a última hora de la tarde

Además, según la información de Meteogalicia, la estación de Punta Candieira, ubicada en el municipio coruñés de Cedeira, marcaba poco después de las 9,00 horas de la mañana de este martes los 29,9 grados; y la ourensana de Larouco registraba 29,3 poco antes de las 10,00 horas.

Este lunes, la temperatura máxima se alcanzó en la ciudad de Ourense, con registros de hasta 39,6 grados. Asimismo, la estación de San Clodio, en Ribas de Sil (Lugo), alcanzó los 38,6 grados.