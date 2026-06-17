La Fiscalía rechaza cerrar la causa contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé

La Fiscalía Provincial de Lugo se ha opuesto al archivo de la causa abierta contra el expresidente de la Diputación de Lugo, el exsocialista José Tomé , al considerar que la investigación judicial todavía no ha agotado todas las vías para esclarecer los hechos denunciados y que resulta prematuro cerrar el procedimiento.

En un escrito presentado ante el juzgado, el Ministerio Fiscal rechaza la petición de sobreseimiento planteada por la defensa y sostiene que aún quedan actuaciones relevantes por practicar antes de determinar si existe o no responsabilidad penal.

La Fiscalía reconoce que, con la información disponible hasta ahora, resulta complicado encajar los hechos denunciados en un delito de acoso sexual, aunque subraya que la instrucción se encuentra en una fase inicial y que no existen elementos suficientes para descartar esa posibilidad de forma definitiva.

Además, apunta que, incluso si finalmente no se apreciase ese delito concreto, los hechos investigados podrían derivar en otras posibles infracciones penales relacionadas con amenazas, coacciones, trato degradante o conductas que generen una situación humillante, hostil o intimidatoria para la denunciante.

Por este motivo, el Ministerio Público solicita nuevas diligencias, entre ellas la incorporación de conversaciones entre las partes implicadas y la declaración de personas que podrían aportar información relevante sobre los hechos o sobre posibles situaciones similares.

Con ello pretende determinar con mayor precisión el alcance de lo sucedido y las eventuales responsabilidades que pudieran existir.

La Diputación responde al PP

Coincidiendo con la evolución de la causa judicial, la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, ha respondido a las críticas realizadas por el portavoz del PP provincial, Antonio Ameijide, sobre la cobertura de los gastos jurídicos de José Tomé.

La dirigente provincial asegura que es falso que la institución haya decidido sufragar la defensa del exmandatario con dinero público y explica que la Diputación dispone de una póliza de responsabilidad civil que da cobertura a diputados y empleados públicos en determinadas circunstancias.

Según ha precisado, la aseguradora únicamente podría asumir esos gastos en caso de absolución o de archivo de las diligencias, por lo que no existe ningún acuerdo ni decisión de la Diputación para financiar la defensa jurídica del investigado. López también ha acusado al Partido Popular de trasladar una interpretación errónea de la situación y de omitir las condiciones establecidas en la póliza.

La presidenta provincial aprovechó además para defender la gestión de la institución en materia de transparencia. En relación con una documentación solicitada por la oposición, reconoció que se produjo un error administrativo en el envío inicial, aunque aseguró que la incidencia fue detectada y corregida de forma inmediata, facilitándose posteriormente el expediente correcto.