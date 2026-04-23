Rueda defiende la moción de censura de Lugo: "Es una posibilidad democrática que hemos utilizado"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este jueves la moción de censura del PP de Lugo, que recuperará la alcaldía tras 25 años con el PSOE al frente. Precisamente, el Partido Popular se ayudará de la edila María Reigosa, exsocialista, para recuperar el bastón de mando.

"El mecanismo de la moción de censura está previsto en la ley", ha asegurado el mandatario autonómico, que ha señalado que PSOE y BNG también han hecho uso de esta herramienta para hacerse con gobiernos en manos del PP: "Todo el mundo entenderá que esto es un sistema y una posibilidad democrática que nosotros hemos utilizado igual que han utilizado ellos".

Rueda, que ha iniciado hoy un viaje institucional a China para establecer contactos empresariales, ha insistido en que era el grupo municipal del PP de Lugo, liderado por Elena Candia, el que "tenía que tomar la decisión". El presidente de la Xunta, recoge Europa Press, aseguró que su partido ganó "clarísimamente las elecciones" quedando "a muy pocos votos" de la mayoría absoluta.

El mandatario autonómico acusó a la candidata socialista y primera regidora del mandato en la ciudad, Lara Méndez, quien "renunció a los siete meses" dando pie a un gobierno marcado por "mucha inestabilidad". Así, ha defendido que el PP, como partido "de gobierno", aproveche la "oportunidad" si puede acceder al bastón de mando.

Alfonso Rueda ya se había manifestado el pasado lunes en esta línea en declaraciones a los medios tras el Consello da Xunta, cuando señaló que la "obligación" del PP es brindar a Lugo "estabilidad" si socialistas y nacionalistas no son capaces de hacerlo.

"Si la izquierda no es capaz de tener una mayoría estable en Lugo no es problema del PP, que tiene todo el derecho del mundo a gobernar al ser la lista más votada", señaló el lunes Rueda, dejando en manos del PP de Lugo la decisión de presentar la moción de censura, que fue registrada este miércoles.

La moción de censura

El PP de Lugo registró ayer miércoles la moción de censura contra el Gobierno local del PSOE, al frente del que está Miguel Fernández, que ya ha confirmado que se postulará como candidato socialista en las próximas elecciones. Fernández tomó el bastón de mando tras el fallecimiento de Paula Alvarellos, que a su vez había sustituido a Lara Méndez.

El equipo de Elena Candia cuenta con el apoyo de María Reigosa, que hasta 2025 fue concejala con el PSOE.

Candia, que previsiblemente será investida nueva alcaldesa de Lugo tras el pleno de la moción de censura del 7 de mayo, aseguró ayer en una rueda de prensa que la ciudad no puede continuar con un ejecutivo "débil" y aseguró que en esta moción "no hay compradores ni vendidos", en referencia a las críticas de PSOE y BNG.

La concejala del PP evitó en todo caso concretar el rol que tendrá María Reigosa dentro del nuevo Ejecutivo. "Todos tendrán un papel cumpliendo la ley", aseguró a una pregunta sobre la que Reigosa (ambas comparecieron juntas ante la prensa) respondió: "Estoy segura de que trabajaremos codo con codo".

Miguel Fernández, por su parte, calificó la moción de "inverosímil, ilógica y profundamente injusta" a un año de las elecciones municipales y acusó a Candia de promover esta herramienta por intereses personales: "Tres muertos y una tránsfuga son los avales que presenta para asaltar el ayuntamiento".

La moción de censura fue presentada oficialmente ayer pero ya desde hace unos días había rumores de que iba a formalizarse. El BNG y el PSOE, de hecho, vincularon el apoyo de Reigosa a la moción a una plaza pública a la que ella negó que vaya a optar: "Quiero decirlo muy claro: no me voy a presentar".