Localizan un cuerpo sin vida flotando en un bajo de un edificio en ruinas en Cervo (Lugo)

La Guardia Civil ha localizado en la noche del pasado sábado un cuerpo sin vida en el bajo de un edificio en ruinas del municipio lucense de Cervo que se encontraba inundado. El inmueble abandonado se encuentra en Lieiro, en la carretera que une Río Covo con San Ciprián.

Según informa el 112, el hallazgo se produjo a las 21.30 horas, cuando los propios agentes trasladaron el aviso a los servicios de emergencias. Hasta el punto se trasladaron los bomberos de Viveiro, Urxencias Sanitarias y Protección Civil.

Los agentes de la Guardia Civil han iniciado una investigación para identificar a la víctima y esclarecer los hechos.