Muere un conductor tras una salida de vía con un cuadriciclo en Castro de Rey, en Lugo Guardia Civil

Un conductor ha fallecido este lunes tras salirse de la vía con su cuadriciclo ligero en Castro de Rey (Lugo). El hombre fue trasladado al hospital, donde finalmente falleció.

Según la Guardia Civil de Lugo, el siniestro tuvo lugar a las 12:07 horas en el punto kilométrico 9,180 de la carretera LU-P-1706, que enlaza Feira do Monte y Castro, en el término municipal de Castro de Rey.

El conductor sufrió una salida de vía por el margen izquierdo de la carretera, cuando circulaba en un cuadriciclo ligero. En el momento de los hechos era el único ocupante del vehículo.

Tras resultar herido, fue trasladado al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), donde finalmente falleció.