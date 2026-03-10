El PP acusa a José Tomé de representar a la Diputación de Lugo en la presentación de la Vuelta

El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Lugo ha acusado al equipo de Gobierno de designar a José Tomé como representante de la institución provincial en la presentación de la Vuelta a España femenina, celebrada este lunes en la localidad coruñesa de Ribeira.

Según denunció el portavoz popular, Antonio Ameijide, Tomé ocupó durante el acto el espacio reservado para los representantes de las diputaciones provinciales, pese a que en la presentación también se encontraba Pilar García Porto, portavoz del gobierno de la Diputación de Lugo.

A juicio de Ameijide, esta situación evidencia que los socios de gobierno provincial "han decidido sacar a Tomé de la sombra y situarlo como imagen institucional de la Diputación de Lugo".

El dirigente popular calificó lo ocurrido como "una nueva provocación" por parte de socialistas y nacionalistas, según explica Europa Press.

En este sentido, el portavoz del PP provincial criticó el hecho de que PSOE y BNG "permitan que un presunto acosador sexual represente institucionalmente a la Diputación de Lugo" en un acto como la presentación de la Vuelta a España femenina.

Ameijide también pidió explicaciones a la presidenta de la Diputación, Carmela López, y al vicepresidente, Efrén Castro, por no acudir al acto y "delegar la representación institucional en Tomé".

Del mismo modo, cuestionó el papel de Pilar García Porto, presente en el evento, preguntándose por qué no asumió ella esa función institucional junto al resto de presidentes y representantes de diputaciones.

"El PSOE y el BNG no pueden alegar desconocimiento de la situación, ya que en el acto estaba presente precisamente la persona que, según denunciamos, encubrió durante meses los presuntos hechos", señaló el portavoz popular.

Además, Ameijide criticó la configuración de una de las etapas de la competición ciclista, que tendrá su salida en Monforte de Lemos y su llegada en Antas de Ulla.

Para el dirigente popular, resulta "llamativo" que la etapa comience en el municipio del que es alcalde Tomé y concluya en la localidad cuya alcaldesa, según sostuvo, "lo protegió durante meses".

La Diputación y García Porto lo desmienten

Por su parte, la Diputación lucense negó estas conclusiones asegurando que la Diputación declinó enviar un representante de la institución a este acto, "disculpando asistencia", pero que sí que acudieron Pilar García Porto y José Tomé, pero lo hicieron en calidad de alcaldes de sus respectivas localidades, Antas de Ulla y Monforte de Lemos.

Lo mismo ha hecho García Porto, que ha emitido un comunicado en el que reitera que asistió al acto "exclusivamente" en representación del Ayuntamiento de Antas de Ulla, municipio donde se ubicará la meta de la Vuelta.

Afea, además, el "intento" de Ameijide de "manipular y de generar una polémica inexistente". "O bien desconoce cómo funcionan las representaciones institucionales en un acto de este tipo, o bien sabe perfectamente que lo que dice no es cierto e intenta crear una polémica artificial", lamenta.