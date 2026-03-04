La Policía Local de Lugo impide la venta de unos periquitos en plena calle

Imagen de la jaula con los periquitos. Policía Local de Lugo.

La Policía Local de Lugo ha intervenido en los últimos días para evitar una venta de animales en plena calle.

Los agentes se movilizaron tras recibir aviso sobre la presencia de una jaula con dos periquitos colgada en la vía pública, acompañada de un cartel que anunciaba su venta, al precio de 50 euros.

La actuación se enmarca dentro de los controles sobre venta ambulante no autorizada y la protección de animales domésticos, normativa que prohíbe ofrecer mascotas fuera de los establecimientos legales.

Tras localizar al propietario de las aves, procedieron a su identificación y a levantar acta por posibles infracciones, tanto a la Ordenanza Reguladora de Espacios de Venta Ambulante, por ejercer la actividad sin permisos municipales, como a la Ley de Protección de Animales Domésticos, por la venta de animales fuera de establecimientos autorizados.

Más actuaciones

En paralelo, la Policía detuvo a un hombre por presunta resistencia grave a la autoridad tras un accidente de tráfico en el que agredió a otro conductor y se dio a la fuga.

El implicado se negó al cacheo policial, golpeó a un agente y fue reducido tras incautarse una navaja.

También se registró la detención de un joven por atentado a agentes, que supervisaba un perro potencialmente peligroso y suelto en Camiño Verde.

El individuo, presuntamente, rompió retrovisores de varios vehículos y golpeó a un policía antes de ser reducido y trasladado a dependencias municipales. El animal fue entregado a su madre.

Por último, la Policía identificó a un hombre que presuntamente había sustraído objetos en un comercio del centro de Lugo. Durante la intervención se le incautó un cuchillo y una cazadora valorada en 230 euros, que había escondido bajo su ropa, iniciándose las correspondientes diligencias.