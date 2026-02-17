Interrumpida la circulación de trenes entre Montefurado (Quiroga) y Monforte de Lemos por un incendio

Archivo - Trenes de cercanías parados en las vías de una estación de tren de Santiago César Arxina - Europa Press

Un incendio que afecta a la infraestructura ferroviaria mantiene cortada la línea entre Montefurado, en Quiroga, y Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo, según ha informado Adif.

En concreto, el incendio se ha producido en un túnel y ha afectado a un tren regional que circulaba entre Ponferrada y Ourense y que tenía que pasar por la zona a primera hora de la mañana. También ha resultado afectado un tren que conecta A Coruña con Barcelona y cuyo pasaje ha sido transbordado a otro convoy en la estación de Monforte.

Renfe ha informado de que se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera desde Montefurado hasta la estación de Ourense, según recoge Europa Press.

Mientras, desde Adif han señalado que los servicios de extinción están trabajando en la zona y que, una vez que finalicen su labor, se llevará a cabo una inspección de la infraestructura para saber si se puede reanudar el servicio en condiciones de seguridad o si es necesario realizar alguna reparación.