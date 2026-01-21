Mujeres en Igualdad recurre el archivo del 'Caso Maruxaina', que ocurrió en Galicia en 2019

Manifestación en apoyo a las 87 mujeres que en 2019 fueron grabadas mientras orinaban en las fiestas de A Maruxaina. Carlos Castro - Europa Press

La asociación Mujeres en Igualdad, Bumei, ha recurrido la decisión del Tribunal de Instancia de Viveiro, plaza número 1, que acordó el sobreseimiento provisional del caso de A Maruxaina, al "no existir indicios racionales y suficientes de criminalidad" contra el único investigado.

La investigación se centra en las grabaciones realizadas a varias mujeres mientras orinaban durante la celebración de A Maruxaina en 2019. Estos vídeos fueron incorporados posteriormente a páginas web de contenido erótico, algunas de ellas con acceso previo pago.

En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, la entidad discrepa del criterio del juzgado sobre la falta de competencia de la jurisdicción española para investigar al ciudadano francés.

Así, la acusación entiende que los juzgados españoles sí son competentes para ello al haber una "conexión relevante" de los hechos con el territorio nacional, ya que las imágenes fueron tomadas en España y la gran parte de las afectadas son ciudadanas españolas.

La jueza también alegó que el plazo de instrucción está agotado, una afirmación que la acusación respeta, pero entiende que eso no impide que se pueda tomar declaración al ciudadano francés y que brinde las explicaciones pertinentes.

La acusación pide revocar la resolución del juzgado de Viveiro al entender que no procede el sobreseimiento provisional al existir indicios de delito y se acuerde tomar declaración en calidad de investigado al ciudadano francés identificado.