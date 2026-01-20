Reigosa se da de baja en el PSOE de Lugo y el alcalde dice que sigue en el grupo "con normalidad"

La concejala del Ayuntamiento de Lugo María Reigosa ha pedido la baja como militante del Partido Socialista, un paso que da tras la salida el pasado mes de diciembre de la dirección formal del área de Medio Ambiente en el gobierno municipal y después del que el alcalde, Miguel Fernández, ha sostenido que la concejala sigue en el Grupo Municipal Socialista "con normalidad".

La propia concejala ha confirmado a Europa Press que pidió en la tarde del lunes su baja como militante del Partido Socialista.

Después de ello, este martes el alcalde, el socialista Miguel Fernández, ha remitido unas declaraciones a los medios de comunicación en el que sostiene que la edil sigue siendo concejala del Grupo Municipal Socialista y participando en las reuniones y debates con "normalidad y a todos los efectos".

"Para tranquilidad de todos, seguimos trabajando como hasta ahora, con normalidad y centrados en los temas importantes de la ciudad", ha insistido el regidor de la ciudad, en la que PSOE y BNG gobiernan en bipartito.

En las declaraciones, Miguel Fernández recuerda que la concejala se incorporó a la corporación "en una situación complicada", en referencia al fallecimiento de Pablo Permuy.

Ello, ha recordado, "pasado el ecuador del mandato, con las áreas perfectamente definidas y funcionando con normalidad" y "con la limitación de la no autorización de la dedicación parcial por parte de la administración para que trabaje".

Además, el alcalde ha reconocido que "los ajustes necesitan tiempo" y ha señalado que "en el Grupo Municipal tiene que imperar la coordinación, el debate interno y también la disciplina de voto".

"A veces, efectivamente, se producen debates y criterios diferentes que se estudian y se consensuan", ha indicado.

En el Ayuntamiento de Lugo los socialistas, que lograron ocho concejales en las municipales de 2023, gobiernan en coalición con el BNG, que se hizo con cinco ediles. Por ello, el voto de María Reigosa es clave en un contexto en el que los populares de Elena Candia fueron la lista más votada y alcanzaron los 12 concejales, quedándose a un acta de la mayoría absoluta.