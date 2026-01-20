Fallecen dos octogenarios en Antas de Ulla (Lugo) tras chocar contra un camión en la N-640

Dos personas, un varón y una mujer de 82 años, perdieron la vida este martes, 20 de enero, por la tarde en Antas de Ulla (Lugo) tras chocar con su vehículo contra un camión estacionado en la travesía.

Según la Guardia Civil de Lugo, el siniestro tuvo lugar sobre las 16:48 horas, en la carretera N-640, a la altura del kilómetro 138, en dirección Bares-Puerto Vilagarcía de Arousa.

El turismo que circulaba por la vía con los dos ocupantes en su interior chocó contra un camión que se encontraba estacionado. Como consecuencia del impacto, las dos víctimas perdieron la vida.

Hasta allí se han desplazado Urxencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos de Chantada, GES de Monterroso y Guardia Civil de Tráfico.