Archivada la causa contra el lotero de Lugo que falseó un atraco de 400.000 euros en su administración

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Lugo decretó el sobreseimiento y archivo provisional de la causa contra el lotero de Lugo investigado por simular un atraco de 400.000 euros a su propia administración de Loterías.

El auto, dictado el 23 de diciembre y al que tuvo acceso Europa Press, concluye que esta decisión fue tomada después de que el Ministerio Fiscal solicitase el archivo de la causa al considerar que "no existen indicios suficientes" para acreditar concierto entre los investigados, el lotero y dos personas más, para la comisión de un delito de simulación de delito, otro de estafa y otros de robo con violencia e intimidación.

Así, ni el Ministerio Fiscal ni la parte acusadora personada presentaron acusación, por lo que se procedió a decretar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.

Con todo, la resolución no es firme y contra la misma cabe interponer, en los plazos legalmente establecidos, recurso de reforma y subsidiario de apelación o recurso de apelación directo.

Asalto en enero del año pasado

Los hechos sucedieron el 4 de enero de 2024 cuando el lotero denunció ante los medios de comunicación que había sufrido un asalto mientras se disponía a abrir el negocio, sobre las 8:30 horas.

Entonces, dos personas con el rostro y las manos cubiertas habrían irrumpido en el local, encañonándole y obligándolo a entregarles el dinero de las dos cajas fuertes, que estimó en 400.000 euros.

No fue hasta junio de ese año cuando se efectuó la detención de un hombre y una mujer como supuestos autores materiales del atraco y, poco después, la del lotero. Meses antes, en abril de 2024, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo había archivado la causa por falta de indicios.