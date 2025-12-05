Encuentran sin vida a dos hermanos en una casa en Ribadeo (Lugo)

Dos hermanos han sido encontrados sin vida este viernes en su vivienda, ubicada en el municipio lucense de Ribadeo. Todo apunta a que llevaban varios días fallecidos.

Fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, han explicado que fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos. Por ello, todo apunta a que los dos varones llevaban varios días fallecidos.

Hasta el domicilio, ubicado en la zona de As Barreiras, se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil a la espera de que la autopsia determine la causa de los fallecimientos.