Fallece una mujer atropellada en el corredor de Sarria a Monforte, en Lugo, donde se le averió su coche

Una mujer ha fallecido tras ser atropellada en el corredor de Sarria a Monforte el viernes, según han informado fuentes hospitalarias tras ser trasladada al Lucus Augusti.

El suceso, de acuerdo con los datos recabados por el 112 y que recoge Europa Press, fue en el corredor CG 2.2. De lo sucedido, se tuvo conocimiento a través de la llamada de un particular sobre las 16:30 del pasado viernes.

En concreto, se indicaba que su coche había quedado averiado en ese corredor, de Sarria a Monforte, y que otro coche chocó contra ella cuando estaba en el exterior y con su vehículo averiado.

La mujer se encontraba "liberada y accesible" pero había salido despedida y necesitaba asistencia sanitaria.

Al lugar, se desplazó el helicóptero de Urxencias Sanitarias 061, además de otros efectivos como Guardia Civil, Policía Local de Sarria y Protección Civil,entre otros. Finalmente, la mujer falleció en el Hospital Lucus Augusti.