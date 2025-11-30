Juzgan a un hombre por intentar introducir droga para su hijo en la cárcel de Monterroso (Lugo)

Fiscalía solicita una pena de cuatro años de cárcel para un hombre al que se juzgará el día 2 en la Audiencia Provincial de Lugo por un delito contra la salud pública.

En el escrito fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que el acusado, el día 27 de enero de 2024, sobre las 17.00 horas, "acudió al centro penitenciario portando en el bolsillo de su pantalón droga".

En concreto, indica que eran tres porciones de resina de cannabis, de 21,385 gramos de peso en total, y dos bolsitas termoselladas con 0,321 gramos de heroína.

Dichas sustancias, añade el Ministerio Público, estaban destinadas al hijo del procesado, interno en el centro penitenciario de Monterroso.