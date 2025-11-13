Calendario laboral de Lugo y su área 2026: días festivos y puentes

La Xunta de Galicia ha publicado cuáles son los festivos en Galicia para 2026, esto es, los dos días festivos locales por cada municipio gallego, así como las tres festividades que ha escogido la comunidad. De esta forma, se conoce cómo queda el calendario de festivos y puentes en Lugo y sus alrededores.

Toda persona lucense podrá disfrutar de un total de 14 festivos en 2026, de los cuales nueve son festivos comunes a todo el territorio nacional, tres son los elegidos por la comunidad autónoma y dos los locales de cada ayuntamiento.

Festivos locales en Lugo

Los festivos de la ciudad de Lugo para el 2026 son los que se celebran de forma habitual año tras año. El Ayuntamiento celebrará el Carnaval y el San Froilán.

Martes de Carnaval : 17 de febrero

: 17 de febrero San Froilán: 5 de octubre, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Galicia cuenta con tres festivos autonómicos, dejando dos a las entidades locales y contando con nueve nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Día de Reyes : 6 de enero, martes

: 6 de enero, martes Jueves Santo : 2 de abril, jueves

: 2 de abril, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los puentes de Lugo en 2026

Con este calendario de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Lugo en el año 2026.

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del Día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente de Carnavales : el 17 de febrero cae en martes

: el 17 de febrero cae en martes Posible puente de San José : el 19 de marzo cae en jueves

: el 19 de marzo cae en jueves Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Puente de San Froilán : el festivo 5 de octubre es lunes

: el festivo 5 de octubre es lunes Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae en viernes

Otros festivos de la comarca de Lugo en 2026

Estos son los festivos en los otros siete municipios de la comarca de Lugo: