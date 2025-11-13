Calendario laboral de Lugo y su área 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de la ciudad de Lugo en el año 2026
La Xunta de Galicia ha publicado cuáles son los festivos en Galicia para 2026, esto es, los dos días festivos locales por cada municipio gallego, así como las tres festividades que ha escogido la comunidad. De esta forma, se conoce cómo queda el calendario de festivos y puentes en Lugo y sus alrededores.
Toda persona lucense podrá disfrutar de un total de 14 festivos en 2026, de los cuales nueve son festivos comunes a todo el territorio nacional, tres son los elegidos por la comunidad autónoma y dos los locales de cada ayuntamiento.
Festivos locales en Lugo
Los festivos de la ciudad de Lugo para el 2026 son los que se celebran de forma habitual año tras año. El Ayuntamiento celebrará el Carnaval y el San Froilán.
- Martes de Carnaval: 17 de febrero
- San Froilán: 5 de octubre, lunes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Galicia cuenta con tres festivos autonómicos, dejando dos a las entidades locales y contando con nueve nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Día de Reyes: 6 de enero, martes
- Jueves Santo: 2 de abril, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los puentes de Lugo en 2026
Con este calendario de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Lugo en el año 2026.
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del Día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de Carnavales: el 17 de febrero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae en jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Puente de San Froilán: el festivo 5 de octubre es lunes
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae en viernes
Otros festivos de la comarca de Lugo en 2026
Estos son los festivos en los otros siete municipios de la comarca de Lugo:
- Castroverde: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 27 de julio, Santiago Apóstol
- Friol: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 13 de julio, lunes de Santa Isabel
- Guntín: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de julio, lunes de la Fiesta
- O Corgo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 5 de octubre, San Froilán
- Outeiro de Rei: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 13 de julio, lunes de Santa Isabel
- Portomarín: 29 de junio, San Pedro; 7 de septiembre, Santo Cristo das Vitorias
- Rábade: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 14 de agosto, Nosa Señora da Asunción