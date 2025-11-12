Herido en Lugo un conductor tras volcar su vehículo en la LU-530

Un conductor ha resultado herido tras volcar el coche en el que circulaba por la carretera LU-530, en la ciudad de Lugo, y ha tenido que ser excarcelado al quedar atrapado, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

El accidente ocurrió sobre las 7:00 horas de este miércoles, según recoge Europa Press, en el punto kilómetro 6 de esa carretera. El 112 recibió una llamada alertando de que había un coche volcado en la vía, cuyo conductor estaba atrapado y herido, aunque consciente.

La central de Emergencias avisó a los bomberos, y a Urxencias Sanitarias-061. Los bomberos tuvieron que emplear medios de excarcelación para liberar al conductor que, tras ser atendido en el punto, fue trasladado al Hospital Lucus Augusti.