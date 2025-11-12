Detenidos en Lugo los seis integrantes de una banda especializada en robo de cable de cobre

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Lugo a los seis integrantes de una banda especializada en el robo de cable de cobre, a los que se les imputa un delito de pertenencia a grupo criminal y otro delito continuado de hurto.

Según informa la Guardia Civil en un comunicado que recoge Europa Press, se tuvo conocimiento de la sustracción de cable telefónico en los municipios de Santa Eulalia de Oscos (Asturias) y de A Fonsagrada (Lugo), donde los ahora detenidos, tras cortar y acumular numerosas mangueras de cobre en días previos, cargaron en una furgoneta, el pasado fin de semana, el material sustraído para su traslado y posterior venta.

Su modus operandi consiste en cortar el cableado de los postes, sobre todo en zonas aisladas, troceándolos y pelándolos en el mismo lugar, donde abandonan las fundas.

Los dejan depositados en fardos de un metro de longitud y de unos 40 o 50 kilos de peso cada uno para facilitar su transporte, "ocultándolos entre la maleza existente hasta su posterior traslado", explican los agentes.

Cuando tienen acumulada una determinada cantidad son recogidos, siempre en horario nocturno, en furgonetas o pequeños camiones de alquiler que se desplazan desde su base de operaciones hasta el lugar donde ocultan el material robado, "lo que, a diferencia del tradicional robo de cobre, dificulta su localización en chatarrerías de la zona en la que llevaron a cabo el hecho, y, en consecuencia, la investigación del mismo".

El material recuperado ha sido puesto a disposición de las empresas perjudicadas para su tratamiento y destino oportuno. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

"El hurto de hilo de cobre utilizado en el tendido telefónico se ha incrementado, aprovechando el cambio por fibra óptica que están llevando a cabo las compañías telefónicas, donde cableado antiguo, en desuso, que se encuentra en las líneas telefónicas rurales es sustraído, no generando incidencia en las compañías telefónicas al encontrarse inutilizado, ante lo cual grupos delictivos centran su actividad en zonas rurales para apropiarse de este preciado material", relata la Guardia Civil.