Controlado un incendio en una nave con paja en Palas de Rei (Lugo)

Un incendio originado este sábado en una nave que almacenaba paja en Palas de Rei (Lugo) permanece controlado desde las 18.30 horas de ayer. Los servicios de extinción continuaron en las horas siguientes retirando el material para extinguir el fuego por completo.

Según informa Europa Press, alrededor de las 17:00 horas, un particular informó al 112 Galicia de que ardía una de las naves de una explotación ganadera en Puricelas, cuyo interior almacenaba una gran cantidad de hierba seca.

De inmediato, se activó un operativo en el que participan los Bomberos de Chantada, la Guardia Civil, el GES de Monterroso y de Friol-Palas y los voluntarios de Protección Civil de Palas de Rei; también colabora una dotación del distrito forestal de la zona.

Poco después de las 18:30 horas, los medios confirmaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) que el incendio estaba controlado y que seguían retirando poco a poco la paja para poder extinguir las llamas.

Incendio en Narón

Por otra parte, una persona tuvo que ser antedida en Narón (A Coruña) por inhalación de humo tras un incendio que quemó una cocina casi por completo.

Un particular contactó con el 112 Galicia cerca de las 15:00 horas y señaló que ardía la cocina de su piso. En consecuencia, el CIAE movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos y Policía Nacional y Local de Narón.

Cuando llegaron al lugar, todos los implicados estaban ya fuera del domicilio afectado, en el que trabajaron los bomberos hasta apagar las llamas por completo. Una de las personas necesitó ser atendida por inhalación de humo, pero no trasladada.