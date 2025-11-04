Expulsan a tres alumnos de un colegio de Lugo por acosar a un compañero con diversidad funcional

Un niño con la mochila del colegio, en una foto de archivo. Shutterstock

Un centro escolar de Lugo ha expulsado a tres alumnos tras detectar un posible caso de acoso escolar contra otro compañero con diversidad funcional. Así se lo ha confirmado la Consellería de Educación a Europa Press.

Estas mismas fuentes han detallado que en este colegio, totalmente privado, se activaron los mecanismos necesarios para solucionar una situación de acoso escolar detectada por el propio centro. Finalmente, se decidió expulsar a tres alumnos.

La Xunta, ante esta situación, ha reiterado su "tolerancia cero" ante este tipo de conductas y ha apelado al "compromiso colectivo" frente a comportamientos "contrarios a la convivencia" para seguir actuando con "eficacia y diligencia ante cualquier caso que se produzca".

Precisamente, ayer lunes la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ha activado el protocolo ante el acoso escolar después de que se detectase un nuevo caso de bullying en un instituto de Poio (Pontevedra).