Inmovilizado en Lugo un camión que circulaba siniestrado por la A-6

La agrupación de Tráfico de la Guardia Civil inmovilizó en la tarde de ayer a un camión que circulaba siniestrado por la A-6. Las consecuencias del siniestro no solo afectaban a la cabeza tractora del vehículo, sino que eran visibles también en el remolque.

El alto fue dado a la altura de Pedrafita do Cebreiro y, según fuentes del instituto armado, se procedió a su inmovilización por "seguridad ciudadana".

Diferentes usuarios que circulaban por la carretera detectaron la situación e, inmediatamente, dieron aviso al 062 mediante llamada telefónica. Circulaba sentido Madrid, en un sábado sin grandes incidencias a nivel de tráfico.

Los daños eran visibles en la zona frontolateral derecha de la cabeza, luces del remolque, falta de una gran parte de la estructura de esta parte y cristales.