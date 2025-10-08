Hallan en Cervantes (Lugo) el cuerpo sin vida de un vecino junto a su tractor

Tres heridos al chocar una ambulancia y un coche en sentido contrario por A Cañiza (Pontevedra) 112

El servicio de emergencias del 112 Galicia ha informado de que en Cervantes (Lugo) se ha localizado el cuerpo sin vida de un vecino junto a su tractor.

Según informa Europa Press, el 112 Galicia recibió un aviso pasadas las 21:00 horas de los voluntarios de Protección Civil de Cervantes sobre la supuesta desaparición de un vecino que se había ido a una finca a trabajar con el tractor.

Los voluntarios localizaron al hombre fallecido al lado de su tractor y para acudir hasta el punto, además de profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, fueron movilizados agentes de la Guardia Civil.

Las causas del suceso están pendientes de ser esclarecidas, aunque las primeras observaciones no apuntaban a un accidente con el vehículo, sino más bien a una indisposición o una caída.