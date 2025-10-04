Restablecida la circulación ferroviaria en Oural (Lugo) tras ser arrollado un hombre

La circulación ferroviaria entre Oural y Rubián se ha restablecido tras el corte producido este sábado al ser arrollado un hombre que cruzó la vía por un punto no autorizado para el paso, según informa Europa Press.

El suceso se produjo sobre las 14:45 horas y, según ha informado el Adif, el tren MD 12965 Oural - Lugo quedó detenido en Oural, sin llegar a estacionarse en ese lugar.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y agentes de la Policía Local, para prestar el servicio necesario tras el accidente.