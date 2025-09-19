El incendio de Pantón (Lugo) calcina 700 hectáreas y obliga a desalojar 3 aldeas: "La situación es muy mala"

Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo,. Carlos Castro - Europa Press

El incendio forestal que continúa activo en la localidad lucense de Pantón calcina ya más de 700 hectáreas, de acuerdo con la última información de Medio Rural. Además, se han desalojado tres núcleos de población y se mantiene activa la situación 2 por la proximidad de las llamas en una situación "muy mala" para las labores de extinción.

El alcalde de Pantón, José Luís Álvarez, consultado por Europa Press, ha detallado que "se levantó mucho viento" por lo que la situación "es incontrolable".

Según la información del 112 Galicia, tuvieron que ser desalojadas un total de 47 personas de los núcleos de los lugares de Cibrisqueiros donde hay seis personas desalojadas; en Frontón (20); y Budián (21).

De acuerdo con la información del 112 Galicia, la Guardia Civil continúa revisando más núcleos de población, por lo que podría haber más desalojos.

Asimismo, el humo provocado por los incendios también obliga a cortar la LU-P-4103 desde el kilómetro 0 en A Vila do Mato, al kilómetro 13 en A Estación, en ambos sentidos de la circulación.

La circulación de trenes entre Ourense y Lugo tuvo que ser interrumpida a causa del fuego y está establecido un plan de transporte alternativo por carretera.

El incendio se originó a las 14:16 horas de este jueves en el lugar de San Cosmede, en la parroquia de Pombeiro, cerca del cañón del Sil y en una zona por la que pasa el tren.

Sumado al incendio forestal de O Bolo, en Ourense, —donde se ha confinado a 263 personas— ambos fuegos queman ya cerca de 900 hectáreas. Ante esta situación, la Unidad Militar de Emergencias ha desplazado hasta Galicia a efectivos del Quinto Batallón de Intervención para ayudar en las tareas de extinción.