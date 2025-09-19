Fallece el octogenario herido tras quedar atrapado debajo de una desbrozadora en Samos (Lugo)

El hombre octogenario herido el pasado lunes tras quedar atrapado bajo una desbrozadora en Samos (Lugo) ha fallecido.

Según ha confirmado la Guardia Civil, este viernes se celebrará el entierro en el cementerio de la parroquia.

Tal y como trasladó el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar en Montán en torno a las 18:30 y fueron los vecinos del herido quienes solicitaron ayuda urgente para un hombre que se encontraba tendido en una finca tras quedarse atrapado bajo una desbrozadora.

Asimismo, se avisó al Cuerpo de Bomberos de Sarria y a los profesionales de Emergencias Sanitarias Galicia-061, quienes enviaron varios equipos, incluido el que viajaba a bordo del helicóptero con base en Ourense.

Sin embargo, el traslado al hospital pudo realizarse en ambulancia. En esta operación también colaboraron agentes de la Guardia Civil.