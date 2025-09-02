En coma un tripulante de un velero herido en Burela (Lugo)

Un tripulante de un velero herido en Burela (Lugo) ha tenido que ser evacuado de urgencia tras sufrir un golpe en la cabeza que lo ha dejado en estado de coma. Según informa Europa Press, el helicóptero de Gardacostas de Galicia Pesca 2 se encargó de trasladarlo al hospital comarcal, donde está siendo atendido.

El suceso ocurrió sobre las 16:45 horas de este martes de acuerdo con la información del 112 Galicia, cuando Salvamento Marítimo informó de la necesidad de rescatar y trasladar a la víctima. De la situación también tuvieron conocimiento el Servizo de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil y Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Debido a la gravedad del estado del herido y a la dificultad del operativo, uno de los efectivos tuvo que lanzarse al agua y acceder al velero para poder izar a la víctima a bordo del helicóptero Pesca 2, que lo trasladó de manera inmediata al Hospital Público da Mariña.