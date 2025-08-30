Emergencias 112 Galicia

Provincia de Lugo

Heridas tres personas tras una colisión frontal entre dos vehículos en Lugo

Los bomberos tuvieron que excarcelar a uno de los implicados y los tres fueron trasladados al centro hospitalario de referencia

Tres personas resultaron heridas y una de ellas tuvo que ser excarcelada tras una colisión frontal entre dos vehículos en la N-540, a su paso por la parroquia lucense de Orbazai.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 21:45 del viernes y hasta el punto se desplazaron los profesionales sanitarios, los Bomberos de Lugo, la Guardia Civil y los servicios de mantenimiento de la carretera.

Una vez en el punto, los bomberos excarcelaron a uno de los implicados y tras ello fue evacuado junto a dos personas más al centro hospitalario de referencia.