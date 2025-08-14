Controlados los dos incendios forestales de A Fonsagrada y Samos (Lugo)

Varias personas tratan de extinguir el fuego, a 5 de agosto de 2025, en Ponteceso, A Coruña Gustavo de la Paz - Europa Press

Los dos incendios forestales que afectan a las parroquias de Monteseiro, en el municipio lucense de A Fonsagrada, y de Santalla, en el municipio de Samos, han sido controlados. Según las últimas estimaciones, el fuego ya ha calcinado, entre las dos ubicaciones, un total de 350 hectáreas.

Según informa Medio Rural, a las 20:18 horas de este miércoles quedó controlado el incendio del municipio de Samos, parroquia de Santalla, que se inició el lunes a las 23:27 y que, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a unas 200 hectáreas.

En las labores de su extinción han participado, por el momento, 3 técnicos, 17 agentes, 33 brigadas, 37 motobombas, 5 palas, 3 helicópteros y 2 aviones.

Asimismo, permanece controlado desde las 14:42 horas del domingo el incendio forestal del municipio lucense de A Fonsagrada, en la parroquia de Monteseiro, que se inició a las 15:30 horas del martes día 5 de agosto.

Según las últimas estimaciones, afecta a unas 150 hectáreas. Para su extinción se han movilizado, hasta el momento, 6 técnicos, 66 agentes, 90 brigadas, 93 motobombas, 3 palas, 8 helicópteros y 8 aviones.