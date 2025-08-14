Varias personas tratan de extinguir el fuego, a 5 de agosto de 2025, en Ponteceso, A Coruña

Varias personas tratan de extinguir el fuego, a 5 de agosto de 2025, en Ponteceso, A Coruña Gustavo de la Paz - Europa Press

Provincia de Lugo

Controlados los dos incendios forestales de A Fonsagrada y Samos (Lugo)

El fuego ya ha calcinado, entre las dos ubicaciones, un total de 350 hectáreas

Los dos incendios forestales que afectan a las parroquias de Monteseiro, en el municipio lucense de A Fonsagrada, y de Santalla, en el municipio de Samos, han sido controlados. Según las últimas estimaciones, el fuego ya ha calcinado, entre las dos ubicaciones, un total de 350 hectáreas.

Uno de los incendios de Ponteceso (A Coruña).

Según informa Medio Rural, a las 20:18 horas de este miércoles quedó controlado el incendio del municipio de Samos, parroquia de Santalla, que se inició el lunes a las 23:27 y que, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a unas 200 hectáreas.

En las labores de su extinción han participado, por el momento, 3 técnicos, 17 agentes, 33 brigadas, 37 motobombas, 5 palas, 3 helicópteros y 2 aviones.

Asimismo, permanece controlado desde las 14:42 horas del domingo el incendio forestal del municipio lucense de A Fonsagrada, en la parroquia de Monteseiro, que se inició a las 15:30 horas del martes día 5 de agosto.

Según las últimas estimaciones, afecta a unas 150 hectáreas. Para su extinción se han movilizado, hasta el momento, 6 técnicos, 66 agentes, 90 brigadas, 93 motobombas, 3 palas, 8 helicópteros y 8 aviones.