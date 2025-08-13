Detenidos los autores de robo de cable de cobre y herramientas en las obras de la A-6 en Lugo

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Lugo, de 27, 31 y 42 años, como supuestos autores del robo de cobre y herramientas en las obras de los túneles de la A-6.

Según informa, además de un delito de robo con fuerza, se les imputa otro continuado de hurto y un tercero de pertenencia a grupo criminal. En concreto, se considera que se apropiaron ilícitamente de 4.500 metros de cable de cobre y de numerosas herramientas.

Los hechos tuvieron lugar entre los meses de mayo y julio cuando los presuntos autores sustrajeron, hasta en cinco ocasiones, cableado de cobre procedente de las obras de mejora que se están realizando en los túneles de la A-6, a su paso por las localidades lucenses de Piedrafita, Doncos y As Nogais.

Los detenidos, explica la Benemérita, vendían el material sustraído por el método del goteo en establecimientos de tratamiento de residuos fuera de la provincia de Lugo, utilizando para su traslado diferentes vehículos y a terceras personas, "todo ello con la finalidad de dificultar la investigación policial y eludir la acción de la justicia".

Durante el operativo de la Guardia Civil, se intervino una furgoneta cargada con 900 kilogramos de cobre y parte de las herramientas sustraídas cuando regresaban supuestamente de cometer un ilícito. Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Becerreá (Lugo).