Culleredo (A Coruña) vuelve a plantear un Consorcio de Transportes ante la apertura de la nueva intermodal

La nueva pasarela entre avenidas desde el acceso de la estación de autobuses de A Coruña. CGM

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo vuelve a plantear un Consorcio de Transportes en el área metropolitana coruñesa ante las deficiencias en el sistema de transporte que, denuncia, "se han perpetuado ante una pasividad manifiesta" del gobierno autonómico. En ese ente, apunta Rioboo, de entrada, debería participar A Coruña con el primer cinturón metropolitano que acumula el principal volumen de viajes: Culleredo, Oleiros, Cambre y Arteixo.

El primer edil de Culleredo anima, por tanto, a "replantearse de forma rigurosa la creación de un Consorcio de Transportes entre la ciudad y el área para impulsar un cambio real". El alcalde apuesta por un cambio de paradigma en el transporte del área metropolitana, demandando que sea concebido de forma global, aprovechando la intermodalidad con el tren y alejado de los criterios de rentabilidad económica.

"A los vecinos no les soluciona nada que les digamos que pueden usar el bus para ir a la intermodal si no se les dota de un servicio de calidad", expresaba.

Además, el alcalde de Culleredo destaca el caso de algunas parroquias en las que hay días que no hay ningún tipo de servicio y puntos a los que, directamente, no llega el autobús. El regidor ha puesto como ejemplo el caso de A Zapateira, donde es el propio Concello de Culleredo el que está costeando la prestación del servicio mediante un convenio con A Coruña.

Rioboo está convencido, además, de que el sistema se puede mejorar de forma notable. "Para eso hay que sentarse y dialogar", subraya, y "no limitarse a ofrecer como solución que los usuarios cojan un bus a otra hora si está saturado", señala en referencia a las palabras que califica como “desafortunadas” del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.