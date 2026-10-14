El transporte de mercancías de A Coruña se moviliza en el polígono de Agrela para desbloquear el convenio

El sector del transporte de mercancías de la provincia de A Coruña volverá a salir mañana, jueves 15 de octubre, a la calle para exigir la retomación las negociaciones con la patronal para renovar el convenio provincial, que permanece bloqueado desde el pasado mes de junio.

La concentración, convocada por CCOO, UGT y CIG, será a las 11:00 horas y tendrá lugar en el polígono de Agrela, en la confluencia de la calle Galileo Galilei con la calle José María Rivera Corral.

Tras las protestas iniciadas en verano, después de romperse las negociaciones, el pasado 9 de octubre las personas trabajadoras del sector retomaron las movilizaciones en Santiago, en el polígono del Tambre. Después de la concentración de mañana, está prevista una tercera movilización el jueves 22 de este mes en la calle Ferreiros, en el polígono de Río do Pozo, en Narón.

De esta manera, las organizaciones sindicales reclaman incrementos salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, así como avances en la jornada laboral y en la remuneración de los distintos tiempos de trabajo en el sector.