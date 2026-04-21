El sindicato UGT reclama una solución para el transporte interurbano de A Coruña

La situación del transporte interurbano de la provincia de A Coruña continúa dando lugar a protestas. El sindicato UGT denuncia este martes la situación que vive el sector con "los buses llenos, frecuencias insuficientes, cabeceras con riesgo de atropello y solicitudes de baños sin respuesta" de los concellos. Ante esto, reclama que la Xunta y los gobiernos locales del área de A Coruña, Bergantiños y Ferrolterra establezcan una mesa de diálogo.

Concretamente, además del Gobierno gallego, piden la presencia de Carballo, Oleiros, Arteixo, Sada, Culleredo, Carral, Ares, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda y la parte social. El aforo, las frecuencias, la seguridad de las cabeceras y los baños son las líneas rojas que el sindicato marca para la negociación. Además, reclama un refuerzo en las frecuencias con buses de mayor capacidad o desdobles en A Coruña y Ferrol o la protección de la plantilla con protocolos ante la "tensión diaria que genera la falta de prestación del Servicio en condiciones óptimas".

En este sentido, desde UGT afirman que el mal servicio, con usuarios que en ocasiones no pueden coger el autobús al ir este lleno, da lugar a "frustración, discusiones y conflictos diarios con los conductores". Como ejemplo citan Carballo donde, según el sindicato, la empresa Arriva no pone refuerzos necesarios en hora punta para dar un servicio completo.

La nueva parada intermodal en A Coruña levanta críticas

Asimismo, la nueva parada intermodal de A Coruña, que cambió su ubicación de Entrejardines al lateral del Teatro Colón, también ha despertado críticas. Además de los atascos que denuncia la oposición local, el sindicato pone el foco en la inseguridad y falta de servicios.

El sindicato critica que el cambio de ubicación se hiciera sin evaluar riesgos laborales y de la ciudadanía y señalan riesgo de atropello por "ángulos muertos". Los trabajadores señalan problemas como "poco espacio para maniobrar, mala visibilidad y cruces peligrosos para la subida y bajada de viajeros".

Dudas sobre la intermodal

A todo ello suman dudas sobre la utilidad de la estación intermodal de A Coruña, que entienden que "sumará minutos de rodeo y atascos".

Desde UGT critican que el cambio de ubicación "con buses ya llenos y cabeceras inseguras, meter más tiempo significa más gente en la calle y más problemas. No hay un estudio de tiempos serio y se diseña de espaldas a la parte social, es decir, se diseña sin contar con los/las profesionales que prestamos servicio como conductores/as en el Sector".

Diálogo en Ferrolterra

Asimismo, el sindicato pide un diálogo "urgente" en Ferrolterra ante las quejas y deficiencias que les trasladan desde la Plataforma del Trasporte Público Digno por Ferrol y Comarca.

Ante esto, el sindicato considera "fundamental" una mesa de diálogo para "trabajar en una solución conjunta que mejore la prestación del servicio y por ende las condiciones laborales de los compañeros y compañeras que trabajan cada día en el transporte público".

"Sin diálogo no habrá nunca un servicio público digno", concluyen en su comunicado.