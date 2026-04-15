La Xunta considera "suficiente" el servicio del transporte metropolitano de A Coruña

La directora general de Movilidad, Judit Fontela, insistió en que la capacidad para atender la demanda habitual de viajeros "es suficiente", con una media diaria de más de 54.000 plazas. Además, indicó que considera adecuadas las frecuencias disponibles y la ocupación de los servicios en las conexiones del área metropolitana con A Coruña.

Lo hizo en una comparecencia en el Parlamento gallego este miércoles, en la que reiteró el compromiso del Gobierno gallego con el transporte público en el área metropolitana de A Coruña, al tratarse del contrato que más servicios ofrece de toda la comunidad, con más de 210.000 al año.

Según explicó, en este contrato funcionan 109 líneas y más de 3.200 paradas a lo largo de 3,5 millones de kilómetros para dar respuesta a la elevada demanda. De hecho, el año pasado en las líneas de esta área se registraron cinco millones de viajeros, la cifra más alta de la comunidad, al representar el 18% del total. Además, tal y como aclaró, se trata de la segunda concesión con más autobuses de Galicia, con casi medio centenar.

En esta línea, incidió en que la capacidad para atender la demanda habitual de viajeros es suficiente, con una media diaria de más de 54.000 plazas, al igual que considera adecuadas las frecuencias disponibles y la ocupación de los servicios en las conexiones del área metropolitana con A Coruña.

Demandas de los Concellos

Fontela señaló que la Xunta asume y atiende las demandas de los concellos y ya ha dado respuesta a varias de sus peticiones, siempre que las propuestas sean "viables, útiles para la ciudadanía y compatibles con un servicio riguroso y estable". Así, puso como ejemplos los refuerzos realizados el pasado verano para mejorar el acceso a las playas de Oleiros o al parque acuático de Cerceda, junto con la incorporación en noviembre del año pasado de una nueva parada en la urbanización de Xaz, también en Oleiros, en una línea hasta Entrexardíns, lo que supuso aumentar la oferta con 12 servicios adicionales. Además, desde el pasado enero se han adaptado los horarios de cuatro servicios en Cambre para facilitar el transporte entre O Temple y el IES Afonso X O Sabio.

En este diálogo y trabajo continuado, la Xunta aborda otras propuestas para mejorar la oferta en el corredor con la ciudad de A Coruña, que precisamente se evaluaron ayer en la reunión de la directora general con los concellos del cinturón metropolitano —Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros—. En concreto, la mejora de las conexiones con la Universidad y con los polígonos industriales como el de Iñás.

La directora general, Judit Fontela, subrayó que cualquier modificación de los servicios debe realizarse con base en criterios técnicos, garantizando la eficiencia del sistema y el uso responsable de los recursos públicos, al mismo tiempo que se da respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía. Por ello, aclaró que la Xunta continuará trabajando con los concellos gallegos para implantar las mejoras que resulten viables, en el caso del transporte metropolitano de A Coruña en el marco de la coordinación llevada a cabo a través de las reuniones del Área de Transporte Metropolitano (ATM) de A Coruña y los grupos de trabajo.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad de A Coruña, Noemí Díaz, insistió en la reunión celebrada ayer, en la necesidad de crear líneas metropolitanas directas que conecten los municipios del área con la Universidade da Coruña (UDC) y con los principales polígonos industriales de la ciudad. Un encuentro tras el que Oleiros denunció el rechazo de todas sus propuestas por parte de la Xunta.

Aunque no estuvo presente en la reunión, el Concello de Betanzos exigió a la Xunta de Galicia una respuesta "urgente" ante los continuos problemas que sufren los usuarios del transporte público, especialmente en las conexiones diarias con A Coruña, donde se repiten retrasos, falta de información y, en algunos casos, autobuses que ni siquiera llegan a realizar el recorrido previsto.

El BNG pide que el transporte responda a las demandas de los usuarios

La diputada del BNG en el Parlamento, Iria Taibo, reclamó a la Xunta de Rueda un transporte metropolitano para la comarca de A Coruña que responda a la demanda de las personas usuarias.

En su intervención en el Parlamento, Taibo explicó que las demandas de los concellos de la zona coinciden en gran parte con las quejas de la ciudadanía, que se repiten desde hace meses, como la falta de información actualizada o inexistente, horarios insuficientes y saturación del servicio, lo que provoca que los autobuses no paren si no tienen espacio.

En esta línea, le recriminó a la directora general de Movilidad de la Xunta, Judit Fontela, que hable de que se están realizando estudios para crear una línea entre Oleiros y la Universidad, porque ya hace veinte años que se venía hablando de esa conexión.

Paralelamente, en cuanto a los taxis, la Xunta ha propuesto la creación de un área de prestación conjunta en la zona metropolitana de A Coruña. Una petición también expresada por el Concello da Coruña.