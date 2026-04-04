Recuperan el cuerpo sin vida de un hombre del río Tambre, en A Coruña

La Guardia Civil ha recuperado el cuerpo de un hombre que fue hallado este sábado, 4 de abril, en el río Tambre, en la provincia de A Coruña.

Tal y como ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press, en el final de la tarde del viernes un particular les comunicó la presencia de un vehículo en las proximidades del río Tambre, en Ons-Brión, por lo que se inició un dispositivo de búsqueda.

Esta mañana se localizó el cuerpo de un hombre en el río y efectivos de los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) procedieron a recuperar el cadáver, a las 13:15 horas.

Finalmente, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (Imelga) de Santiago para realizar la autopsia.