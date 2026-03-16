La Diputación de A Coruña y la USC impulsan la exhumación de víctimas del franquismo en tres fosas

La Diputación de A Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela han firmado un convenio para impulsar la investigación, exhumación e identificación de víctimas de la represión franquista en tres enclaves de la provincia: Serantes, en Ferrol; el cementerio de Boisaca; y la parroquia de Beira, en Carral.

El acuerdo, financiado con 150.000 euros por la institución provincial, permitirá desarrollar un programa de actuaciones en materia de memoria democrática.

El convenio fue formalizado este lunes por el presidente provincial, Valentín González Formoso, y el rector en funciones de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López Díaz.

La ejecución técnica de los trabajos recaerá en el grupo de investigación Histagra, un equipo académico con más de dos décadas de experiencia en el estudio de la violencia del golpe militar en Galicia y coordinador del proyecto “Nomes e Voces”.

El programa combinará investigación histórica y documental con trabajos arqueológicos sobre el terreno y análisis forenses de los restos localizados, con el objetivo de avanzar en la identificación de las víctimas y ofrecer respuestas a las familias que llevan décadas buscando a sus seres queridos.

Para ello participará personal especializado en arqueología, historia y medicina legal, garantizando que todo el proceso se realice con rigor científico.

Un proyecto con dimensión social y divulgativa

Además de las intervenciones en las fosas, el proyecto incorpora una vertiente social y pedagógica destinada a divulgar el trabajo realizado.

Entre las iniciativas previstas figura la producción de una pieza audiovisual que documentará el proceso de las exhumaciones, mostrando tanto el trabajo técnico como el impacto humano y emocional de la recuperación de los restos.

El programa también contempla la elaboración de publicaciones académicas y la catalogación de bibliografía especializada sobre memoria democrática, que quedará disponible para consulta pública en la biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela.

Durante el acto, Valentín González Formoso destacó que estas actuaciones permiten preservar la memoria democrática y transmitir a las nuevas generaciones el valor de los derechos y las libertades, subrayando la importancia de dignificar a las víctimas y de que las familias puedan conocer el destino de sus allegados tras décadas de incertidumbre.

Por su parte, Antonio López Díaz puso en valor el trabajo del grupo Histagray defendió la necesidad de seguir profundizando en el conocimiento histórico de la Guerra Civil y la represión franquista, señalando que cada avance en estas investigaciones supone "dar luz y respuestas a las familias tras muchos años de oscuridad".

La despedida del rector

El acto sirvió también para que Valentín González Formoso se despidiera públicamente de Antonio López Díaz, que dejará en los próximos días el cargo de rector de la Universidad de Santiago de Compostela, que pasará a ocupar Rosa Crujeiras.

El presidente provincial destacó de López su papel como "un colaborador nato" y su capacidad para impulsar la universidad en los últimos años, mientras que el rector en funciones subrayó la importancia del apoyo de la Diputación para el desarrollo de proyectos universitarios, asegurando que la institución provincial ha sido "un alicerce fundamental" para muchas de las iniciativas académicas.