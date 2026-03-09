La provincia de A Coruña refuerza Axuda no Fogar con la compra de vehículos en varios municipios

Hasta cinco municipios de la provincia de A Coruña contarán con nuevos vehículos para el servicio de Axuda no Fogar. La Deputación provincial destina 100.000 euros a la compra de estos coches para reforzar el trabajo en Camariñas, Cariño, Fisterra, Muros y Sobrado, sumando ya 25 concellos con un vehículo para cubrir los desplazamientos de este servicio.

En una nota, la Deputación resalta que esta línea de ayudas fue creada a raíz de las reuniones mantenidas entre el presidente provincial, Valentín González Formoso, y la deputada de Política Social, Mar García Vidal, con el personal del servicio. En ellas, una de las demandas más repetidas era la necesidad de contar con vehículos municipales para los desplazamientos que realizan varias veces al día, especialmente en los municipios con más dispersión de la población.

González Formoso destacó que "con estes, serán xa vinte e cinco os concellos da provincia que dispoñen dun vehículo para os desprazamentos das traballadoras de axuda a domicilio, que desenvolven un traballo fundamental nos concellos da provincia e merecen este apoio".

El presidente provincial también adelantó que el programa se irá ampliando en cada convocatoria, ya que la problemática del transporte se repite en distintos municipios.

Con estas cinco incorporaciones, son ya 25 las localidades que disponen de estos vehículos: As Pontes, As Somozas, Aranga, Camariñas, Cariño, Carnota, Fisterra, Irixoa, Mañón, Muros, Ortigueira, Outes, Tordoia, Oza-Cesuras, Cabanas, A Baña, Mesía, Dodro, Coirós, Boimorto, Paderne, Dumbría, Santiso, Sobrado y Toques.