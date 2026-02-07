La huelga de autobuses en la provincia de A Coruña se retomará el miércoles

Los conductores de autobuses de la provincia de A Coruña volverán a la huelga el próximo miércoles. Este viernes se celebraron tres asambleas en A Coruña, Ferrol y Santiago para tomar la decisión, después de que el preacuerdo negociado con la patronal por parte de los sindicatos UGT y CCOO y con la oposición de la CIG no saliera adelante.

El próximo lunes está prevista una nueva reunión a las 13:00 horas. De no llegar a un acuerdo, se mantiene la convocatoria de esta huelga indefinida. En las votaciones que tuvieron lugar ayer, según apuntan fuentes sindicales, participaron más de 400 trabajadores.

El pasado 2 de febrero, las empresas y las centrales sindicales CCOO y UGT llegaron a un preacuerdo para suspender el inicio de la huelga indefinida en el transporte de viajeros de la provincia. En él se establecían mejoras como subida salarial para 2025 del 3,4%, en 2026 del 3,4% revisable al IPC y un plus de absentismo, para festivos y para servicios discrecionales, entre otras medidas. La CIG consideró lo ofrecido como insuficiente, por lo que no llegó a apoyar el texto.

Dos días después, los trabajadores votaron el preacuerdo, rechazando finalmente el mismo con 831 votos en contra frente a los 336 a favor, lo que ha obligado a retomar las negociaciones con las empresas.

En los cerca de diez días de huelga que los trabajadores ya protagonizaron en los meses de diciembre y enero se decretaron servicios mínimos que, debido al gran seguimiento del paro, prácticamente no se cumplieron.

La huelga prevista para el próximo miércoles coincidirá, además, con la huelga de transporte ferroviario convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. Los sindicatos están negociando con Renfe y Transportes, por lo que el paro podría quedar desconvocado.